Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие в образовании: «Учитель года‎ России» ‎и «‎Директор года России»

Проявить себя, поделиться опытом, позаимствовать что-то из практики коллег помогают профессиональные конкурсы.

Проявить себя, поделиться опытом, позаимствовать что-то из практики коллег помогают профессиональные конкурсы. Это относится и к педагогам: ежегодно в России проводят конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в сфере образования. Победителей традиционно награждают в преддверии Дня учителя. С 2025 года такие мероприятия вошли в состав национального проекта «‎Молодежь и дети», одна из важных задач которого — повышение престижа профессии педагога.

В нынешнем сезоне «‎‎Учителем года России»‎ стал Дмитрий Баланчуков из Белгорода. Он преподает английский и китайский языки в гимназии № 22, а также в Белгородском государственном университете (БелГУ). Титул «‎Директор года России» на этот раз‎‎ завоевал Максим Астраханцев — руководитель образовательного комплекса «‎Точка будущего» из Иркутска.

Мы попросили победителей рассказать, как они выбрали свою профессию, и поделиться впечатлениями о прошедших конкурсах.

Новое поколение.

«‎Учитель года России — 2025» Дмитрий Баланчуков — из большой педагогической династии. Если сложить стаж всех поколений, выйдет около 250 лет. Но путь самого Дмитрия в профессии начался недавно. Ему всего 26 лет, он окончил Институт межкультурной коммуникации и международных отношений БелГУ в 2022 году.

— Кто из вашей большой педагогической семьи больше всего повлиял на вас, когда вы выбирали свою профессию? Кто был главным примером?

— Учительство у меня действительно в крови. В детстве я видел маму, бабушку в деле. Но когда я был маленьким, не думал: «‎Хочу стать учителем»‎.

Я, конечно, ориентировался и на бабушку, и на маму. Но прежде всего говорил, что хочу стать таким человеком, как они. Если говорить о примере именно преподавателя, то равнялся и равняюсь на бабушку — Валентину Петровну Баланчукову. Она такой настоящий советский учитель, еще старой закалки. Часто и я, и мама даем себе оценку, спрашивая: «‎Что бы сказала бабушка‎?»‎.

А еще для меня всегда был примером мой дед — Николай Алексеевич Баланчуков. Он служил в ракетных войсках и занимался испытаниями советских и российских комплексов ПВО и ПРО. Для меня дед — герой. Сегодня это очень символично — я живу в Белгородской области, и у нас здесь силы ПВО буквально каждый день спасают жизни.

Дед хоть и был военным, но в каком-то смысле стал учителем для многих солдат. Наставником. Он был офицером, командиром роты, и часто относился к своим солдатам по-отечески. Со многими срочниками дружил даже после окончания службы и получал от них открытки.

— Было ли что-то, что разочаровало вас в профессии или, наоборот, оказалось лучше, чем представлялось, глядя на маму и бабушку?

— Разочарований 100% не было. А вот лучше… Мне очень интересно общаться со своими учителями в иной роли, по ту сторону парты, так сказать. Раньше они меня учили, а теперь мы преподаем вместе. Мы ведь разные на работе, в семье, при личном общении, и я увидел их другими. Это было удивительно.

— Вы сказали, что с профессией определились не сразу. А в каком возрасте вы приняли это решение? И почему из всех возможных направлений педагогики — именно школьный учитель иностранных языков?

— Профориентация у меня случилась довольно рано. В 8-м классе я точно понял, что пойду на иняз, а в 9-м определился с вузом и языком. У специалиста по иностранным языкам всегда есть выбор профессий. Я периодически перевожу какие-то тексты, устным переводом тоже занимался.

Учительство же до 7−8-го класса мне было просто интересно. Со стороны. ‎Стимулом для меня стал приход одного ‎практиканта — Томаса Юрьевича. Он тоже в свое время учился у нас в школе и пришел вести английский язык. Меня удивил этот образ — молодой парень в школе, и я понял, что тоже хочу когда-нибудь попробовать.

— А как случилась любовь с китайским?

— В школе у меня был английский, а на инязе учат два или иногда даже три языка. В качестве основного в тот момент можно было взять только английский, французский и немецкий. Но если выбирал французский или немецкий, то вторым становился априори английский. А вот тем, у кого английский был первым, на выбор предлагали испанский, немецкий и китайский.

Я захотел бросить себе вызов. С одной стороны, изучать китайский уже было актуально. Я понимал, что это перспективно. С другой стороны, хотелось попробовать экзотику.

— Как бы вы сформулировали свое профессиональное кредо, педагогическую миссию?

— Наверное, «‎подобрать правильную интонацию». Изучая китайский, начинаешь внимательнее относиться не только к тому, что говоришь, но и как ты это делаешь. Китайский язык учит следить прежде всего за тоном в лингвистическом смысле, так как тон определяет значение слова. В русском у нас такой особенности нет.

В общении, прежде всего, с учениками, но и, конечно, с коллегами, вообще с людьми для меня очень важно подбирать правильную интонацию. В контексте школьной жизни это значит ни в коем случае не обидеть, не навредить. Я считаю, это самое важное в нашей деятельности. Можно быть строгим, но нельзя быть грубым.

— Какие у вас остались впечатления от конкурса «‎Учитель года России»? Что он вам дал?

— Впечатления самые яркие. «‎Учитель года» — это лучшие преподаватели и школы со всей России, прекрасные Санкт-Петербург и Москва, где проходил федеральный этап, шанс побывать в Кремлевском дворце. Этот конкурс поистине дает возможность проявлять себя, совершенствоваться в своем деле, превзойти себя вчерашнего. И, главное, обменяться опытом, просто пообщаться с настоящими асами, мэтрами педагогики.

Сейчас я общаюсь с некоторыми участниками, и жизнь после конкурса у них очень насыщенная. Для этого и создан «‎Учитель года» — чтобы люди ‎окунулись в конкурсное движение и вот в эту постконкурсную жизнь. Она важнее, чем само соревнование.

Поэтому я рекомендую хотя бы раз в жизни каждому учителю попробовать пройти этот путь.

— Вы рассчитывали на победу?

— Мне кажется, ты не должен думать о победе ни на одном из этапов конкурса. Он ведь длится целый год, начинается с муниципального уровня. Здесь процесс гораздо важнее результата. Занять какое-то место — это не цель, а просто отражение того успеха, которого ты достигаешь.

Состязания по профессиональному мастерству — это не Олимпийские игры. У нас не та специальность, чтобы конкурировать со своими коллегами. Это очень неправильный посыл.

Быть целеустремленным — это хорошо. Для учителя, безусловно, тоже. Но профессиональный конкурс все же призван бросить вызов самому себе, стать лучше именно как педагогу.

— Как победитель конкурса вы стали советником главы Минпросвещения России. Как вы используете эту возможность?

— Должность советника министра — это для меня прежде всего ответственность. Но также и возможность сформировать такой дополнительный канал обратной связи между руководством и профессиональным, родительским сообществом, помогать решению наиболее актуальных вопросов. С некоторыми мы уже работаем.

Школа всегда в сердце.

В отличие от конкурса «‎Учитель года», который впервые провели еще в 1990 году, до распада СССР, «‎Директор года России» — ‎‎совсем молодой. Максим Астраханцев из Иркутской области — его пятый победитель.

— Расскажите, как вы пришли в профессию? Был ли кто-то, кто вас вдохновил, когда вы были школьником?

— Моя школа в селе Александровский Завод в Забайкальском крае навсегда в моей памяти. Потому что это та среда, которая помогла сформировать мою личность, определенные жизненные ориентиры.

Наши учителя были людьми, которые действительно посвятили себя профессии, своему призванию. И я очень им благодарен. Они работали с такой самоотдачей!

Директор Ольга Николаевна Шереметова была и учителем географии. Почему я, наверное, этот предмет и полюбил — в 5-м классе даже сказал, что буду учителем географии. Она приехала к нам с берегов Байкала и начала про него так рассказывать, что я понял: география — это целый мир, и мне нужно обязательно в него погрузиться! Дальше были участие в олимпиадах, конференциях, форумах еще будучи школьником…

Благодаря нашим педагогам я абсолютно влюблен в образование, школу. Считаю, что это один из важнейших этапов жизни любого человека. Школа способна помочь ребенку, создать для него условия, чтобы он состоялся в жизни лучше, чем диктует ему среда, в которой он рос изначально.

Я очень хорошо сегодня понимаю свою миссию — мне хочется, чтобы школа, где я директор, стала для всех детей таким же важным местом. Где бы они получали удовольствие от процесса обучения. И, самое главное, чтобы школа помогла им найти свое призвание в жизни. Чтобы то, чем они будут заниматься, делало их счастливыми.

— Как вы стали директором в «‎Точке будущего»? ‎

— Выпустившись из школы, я не сразу связал свою судьбу напрямую с образованием. Время было такое — учителя жили не очень хорошо. Родители, другие люди из моего окружения говорили: «‎Максим, ты мужчина, ты должен думать о том, как ты будешь обеспечивать семью». ‎Поэтому мое первое образование — в сфере государственного муниципального управления.

Но мне все-таки было интереснее работать с молодежью. После вуза я устроился в свой университет, затем в Институт развития образования. Потом вспомнил про свою мечту и в 2017 году поступил в Иркутский государственный университет на педагогическое направление по географии. Примерно тогда же стало известно, что в Иркутске начался набор на первую программу обучения для будущего административного состава «‎‎Точки будущего»‎. И я подал заявку.

Когда «‎Точка будущего» открылась в 2020 году, я стал заместителем директора по воспитательной работе. ‎После первого года учредитель предложил возглавить образовательный комплекс.

От этого я, конечно, отказаться не мог. Хотя это оказалось большим вызовом. Мне было около 30 лет, да я и не думал, что готов и способен быть руководителем, тем более в таком проекте.

— Ваш образовательный комплекс очень нестандартный. Расскажите о нем, пожалуйста.

— «‎Точка будущего»‎ очень отличается от обычной общеобразовательной школы. Даже не в плане содержания образования — мы также работаем по федеральному стандарту, мы в единой системе образования. Но очень много дополнительных вводных.

Еще до запуска школы сформулировали главную идею, на которую мы все работаем — создать условия, чтобы выпускник был готов и способен распорядиться собственной жизнью, стать ее автором. Независимо от того, насколько сложным окажется будущее, став взрослым, он сможет справиться с вызовами в любой ситуации.

Дети находятся в комплексе целый день. Во второй половине дня они заняты дополнительным образованием. И даже не хочется его называть дополнительным, потому что для кого-то творчество, спорт, общественная деятельность становится самым важным в жизни. Тем, ради чего он в школу идет.

Во-вторых, у нас здесь мощное ядро благотворительности. За образование, за все, что с детьми здесь происходит, мы с родителей не берем ни рубля. Но это частное образование, на мой взгляд, достаточно высокого уровня. Учредитель ничего на школе не зарабатывает.

Здесь на территории образовательного комплекса проживают 19 «‎профессиональных»‎ приемных семей, которые постоянно выпускают детей и готовы принимать новых. За пять лет так вырастили и обучили около 30 ребят, некоторые из них — сироты. Это тоже уникальная история. Обычно школа возникает в поселке. А здесь — наоборот: поселок на территории образовательного комплекса.

Мы уделяем большое внимание проектной деятельности. Да, говорят, что это есть везде. Но у нас детям удается выйти на международный уровень. Ребят приглашают в Китай. Наша команда по робототехнике приняла участие в Национальном чемпионате в Индии.

— Для вас, как для директора, большой вызов — организовать, поддерживать работу школы в таком формате?

— Конечно. И дело даже больше в другом. Я всегда говорю, что в «‎Точке будущего»‎ директор — это в первую очередь ценностный наставник и культурный организатор. Образование, предметные результаты, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР — это все понятно. Но личность — вот что действительно важно. Здесь ребенок должен не просто слышать о ценностях, а прожить их. И мы создаем условия для этого.

Потому что мы знаем примеры, когда образованные люди с высокими результатами по предметам как личности представляют собой не то, что нужно стране, миру, человечеству.

— Расскажите, пожалуйста, о конкурсе «‎Директор года России»‎. Какие у вас остались впечатления, что он вам дал? Ради чего вы вообще хотели участвовать изначально?

— Я — достаточно молодой директор. Понятно, что у меня есть амбиции. Мне хотелось проверить свои профессиональные компетенции, понять, чего я стою. Очень часто мы погружены в лидерское, управленческое одиночество. Мы не получаем реальной обратной связи о том, что из себя представляем.

Во-вторых, мне очень хотелось отдать должное и самому проекту, и учредителю. То есть я сразу понимал, что хочу победить, чтобы о нашей «‎Точке будущего» узнало как можно больше людей по всей нашей стране.‎

Кроме того, когда кто-то от коллектива участвует в конкурсе, а особенно директор, это мощный объединяющий фактор. Когда я приехал на федеральный этап, я понял, что задача сформировать такое коллективное самосознание решена. Люди посылали мне столько лучей добра, поддержки, так сплотились вокруг этого конкурса! Это не передать словами!

А еще все-таки любой конкурс — это встреча с людьми. Я очень благодарен за новые контакты по всей стране.

— Как победитель вы стали советником министра. Как вы планируете использовать эту возможность? Что хотите предложить? Каких изменений хотели бы добиться?

— У меня есть желание в первую очередь за этот год поработать над повышением статуса негосударственного сектора образования. Я сам представляю этот сектор, и у нас очень много практик. Хочется, чтобы и государство и другие, муниципальные школы начали воспринимать нас как важную часть системы образования.

На мой взгляд, сегодня негосударственный сектор как раз присутствует там, где не всегда просто решать какие-то задачи. Например, в сфере инклюзивного образования. В «‎Точке будущего» свыше 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.‎ Объективно, не у каждой школы хватит ресурсов, чтобы организовать их обучение, как у нас.

Второй момент — это, конечно, работа с профессиональным сообществом. Она уже идет со стороны государства. Например, на прошлой неделе уже был создан и начал свою работу «‎‎Клуб директоров‎»‎.

На самом деле мне не хочется быть инициатором, который будет активно предлагать что-то новое. Идеи и так сыплются на нашу сферу со всех сторон, и мы даже не успеваем сориентироваться, что происходит. Нам бы сначала реализовать все предыдущие задумки.

Поэтому, мне кажется, важнее поддерживать обратную связь с директорским корпусом. Вот в этом я вижу первостепенную задачу общественного советника.

Но и жду со своей стороны, каким будет окончательное видение нашей роли у Министерства просвещения. Потому что, например, в прошлом году советники участвовали в обсуждении стратегии развития образования. Сейчас она уже на подписании. Уверен, что на следующий год тоже появятся важные задачи, где наше участие будет необходимо.

﻿Напоминаем, что лучшие практики обучения в России помогает развивать нацпроект «‎Молодежь и дети».‎‎ Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов и директоров — далеко не единственная инициатива. По нацпроекту строят современные школы, организуют олимпиады для школьников, создают возможности для самореализации подрастающего поколения.