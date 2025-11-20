Лучшие в образовании: «Учитель года‎ России» ‎и «‎Директор года России»

Проявить себя, поделиться опытом, позаимствовать что-то из практики коллег помогают профессиональные конкурсы. Это относится и к педагогам: ежегодно в России проводят конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в сфере образования. Победителей традиционно награждают в преддверии Дня учителя. С 2025 года такие мероприятия вошли в состав национального проекта «Молодежь и дети», одна из важных задач которого — повышение престижа профессии педагога.
В нынешнем сезоне «Учителем года России» стал Дмитрий Баланчуков из Белгорода. Он преподает английский и китайский языки в гимназии № 22, а также в Белгородском государственном университете (БелГУ). Титул «Директор года России» на этот раз завоевал Максим Астраханцев — руководитель образовательного комплекса «Точка будущего» из Иркутска.
Мы попросили победителей рассказать, как они выбрали свою профессию, и поделиться впечатлениями о прошедших конкурсах.
Новое поколение.
«Учитель года России — 2025» Дмитрий Баланчуков — из большой педагогической династии. Если сложить стаж всех поколений, выйдет около 250 лет. Но путь самого Дмитрия в профессии начался недавно. Ему всего 26 лет, он окончил Институт межкультурной коммуникации и международных отношений БелГУ в 2022 году.
— Кто из вашей большой педагогической семьи больше всего повлиял на вас, когда вы выбирали свою профессию? Кто был главным примером?
— Учительство у меня действительно в крови. В детстве я видел маму, бабушку в деле. Но когда я был маленьким, не думал: «Хочу стать учителем».
Я, конечно, ориентировался и на бабушку, и на маму. Но прежде всего говорил, что хочу стать таким человеком, как они. Если говорить о примере именно преподавателя, то равнялся и равняюсь на бабушку — Валентину Петровну Баланчукову. Она такой настоящий советский учитель, еще старой закалки. Часто и я, и мама даем себе оценку, спрашивая: «Что бы сказала бабушка?».
А еще для меня всегда был примером мой дед — Николай Алексеевич Баланчуков. Он служил в ракетных войсках и занимался испытаниями советских и российских комплексов ПВО и ПРО. Для меня дед — герой. Сегодня это очень символично — я живу в Белгородской области, и у нас здесь силы ПВО буквально каждый день спасают жизни.
Дед хоть и был военным, но в каком-то смысле стал учителем для многих солдат. Наставником. Он был офицером, командиром роты, и часто относился к своим солдатам по-отечески. Со многими срочниками дружил даже после окончания службы и получал от них открытки.
— Было ли что-то, что разочаровало вас в профессии или, наоборот, оказалось лучше, чем представлялось, глядя на маму и бабушку?
— Разочарований 100% не было. А вот лучше… Мне очень интересно общаться со своими учителями в иной роли, по ту сторону парты, так сказать. Раньше они меня учили, а теперь мы преподаем вместе. Мы ведь разные на работе, в семье, при личном общении, и я увидел их другими. Это было удивительно.
— Вы сказали, что с профессией определились не сразу. А в каком возрасте вы приняли это решение? И почему из всех возможных направлений педагогики — именно школьный учитель иностранных языков?
— Профориентация у меня случилась довольно рано. В 8-м классе я точно понял, что пойду на иняз, а в 9-м определился с вузом и языком. У специалиста по иностранным языкам всегда есть выбор профессий. Я периодически перевожу какие-то тексты, устным переводом тоже занимался.
Учительство же до 7−8-го класса мне было просто интересно. Со стороны. Стимулом для меня стал приход одного практиканта — Томаса Юрьевича. Он тоже в свое время учился у нас в школе и пришел вести английский язык. Меня удивил этот образ — молодой парень в школе, и я понял, что тоже хочу когда-нибудь попробовать.
— А как случилась любовь с китайским?
— В школе у меня был английский, а на инязе учат два или иногда даже три языка. В качестве основного в тот момент можно было взять только английский, французский и немецкий. Но если выбирал французский или немецкий, то вторым становился априори английский. А вот тем, у кого английский был первым, на выбор предлагали испанский, немецкий и китайский.
Я захотел бросить себе вызов. С одной стороны, изучать китайский уже было актуально. Я понимал, что это перспективно. С другой стороны, хотелось попробовать экзотику.
— Как бы вы сформулировали свое профессиональное кредо, педагогическую миссию?
— Наверное, «подобрать правильную интонацию». Изучая китайский, начинаешь внимательнее относиться не только к тому, что говоришь, но и как ты это делаешь. Китайский язык учит следить прежде всего за тоном в лингвистическом смысле, так как тон определяет значение слова. В русском у нас такой особенности нет.
В общении, прежде всего, с учениками, но и, конечно, с коллегами, вообще с людьми для меня очень важно подбирать правильную интонацию. В контексте школьной жизни это значит ни в коем случае не обидеть, не навредить. Я считаю, это самое важное в нашей деятельности. Можно быть строгим, но нельзя быть грубым.
— Какие у вас остались впечатления от конкурса «Учитель года России»? Что он вам дал?
— Впечатления самые яркие. «Учитель года» — это лучшие преподаватели и школы со всей России, прекрасные Санкт-Петербург и Москва, где проходил федеральный этап, шанс побывать в Кремлевском дворце. Этот конкурс поистине дает возможность проявлять себя, совершенствоваться в своем деле, превзойти себя вчерашнего. И, главное, обменяться опытом, просто пообщаться с настоящими асами, мэтрами педагогики.
Сейчас я общаюсь с некоторыми участниками, и жизнь после конкурса у них очень насыщенная. Для этого и создан «Учитель года» — чтобы люди окунулись в конкурсное движение и вот в эту постконкурсную жизнь. Она важнее, чем само соревнование.
Поэтому я рекомендую хотя бы раз в жизни каждому учителю попробовать пройти этот путь.
— Вы рассчитывали на победу?
— Мне кажется, ты не должен думать о победе ни на одном из этапов конкурса. Он ведь длится целый год, начинается с муниципального уровня. Здесь процесс гораздо важнее результата. Занять какое-то место — это не цель, а просто отражение того успеха, которого ты достигаешь.
Состязания по профессиональному мастерству — это не Олимпийские игры. У нас не та специальность, чтобы конкурировать со своими коллегами. Это очень неправильный посыл.
Быть целеустремленным — это хорошо. Для учителя, безусловно, тоже. Но профессиональный конкурс все же призван бросить вызов самому себе, стать лучше именно как педагогу.
— Как победитель конкурса вы стали советником главы Минпросвещения России. Как вы используете эту возможность?
— Должность советника министра — это для меня прежде всего ответственность. Но также и возможность сформировать такой дополнительный канал обратной связи между руководством и профессиональным, родительским сообществом, помогать решению наиболее актуальных вопросов. С некоторыми мы уже работаем.
Школа всегда в сердце.
В отличие от конкурса «Учитель года», который впервые провели еще в 1990 году, до распада СССР, «Директор года России» — совсем молодой. Максим Астраханцев из Иркутской области — его пятый победитель.
— Расскажите, как вы пришли в профессию? Был ли кто-то, кто вас вдохновил, когда вы были школьником?
— Моя школа в селе Александровский Завод в Забайкальском крае навсегда в моей памяти. Потому что это та среда, которая помогла сформировать мою личность, определенные жизненные ориентиры.
Наши учителя были людьми, которые действительно посвятили себя профессии, своему призванию. И я очень им благодарен. Они работали с такой самоотдачей!
Директор Ольга Николаевна Шереметова была и учителем географии. Почему я, наверное, этот предмет и полюбил — в 5-м классе даже сказал, что буду учителем географии. Она приехала к нам с берегов Байкала и начала про него так рассказывать, что я понял: география — это целый мир, и мне нужно обязательно в него погрузиться! Дальше были участие в олимпиадах, конференциях, форумах еще будучи школьником…
Благодаря нашим педагогам я абсолютно влюблен в образование, школу. Считаю, что это один из важнейших этапов жизни любого человека. Школа способна помочь ребенку, создать для него условия, чтобы он состоялся в жизни лучше, чем диктует ему среда, в которой он рос изначально.
Я очень хорошо сегодня понимаю свою миссию — мне хочется, чтобы школа, где я директор, стала для всех детей таким же важным местом. Где бы они получали удовольствие от процесса обучения. И, самое главное, чтобы школа помогла им найти свое призвание в жизни. Чтобы то, чем они будут заниматься, делало их счастливыми.
— Как вы стали директором в «Точке будущего»?
— Выпустившись из школы, я не сразу связал свою судьбу напрямую с образованием. Время было такое — учителя жили не очень хорошо. Родители, другие люди из моего окружения говорили: «Максим, ты мужчина, ты должен думать о том, как ты будешь обеспечивать семью». Поэтому мое первое образование — в сфере государственного муниципального управления.
Но мне все-таки было интереснее работать с молодежью. После вуза я устроился в свой университет, затем в Институт развития образования. Потом вспомнил про свою мечту и в 2017 году поступил в Иркутский государственный университет на педагогическое направление по географии. Примерно тогда же стало известно, что в Иркутске начался набор на первую программу обучения для будущего административного состава «Точки будущего». И я подал заявку.
Когда «Точка будущего» открылась в 2020 году, я стал заместителем директора по воспитательной работе. После первого года учредитель предложил возглавить образовательный комплекс.
От этого я, конечно, отказаться не мог. Хотя это оказалось большим вызовом. Мне было около 30 лет, да я и не думал, что готов и способен быть руководителем, тем более в таком проекте.
— Ваш образовательный комплекс очень нестандартный. Расскажите о нем, пожалуйста.
— «Точка будущего» очень отличается от обычной общеобразовательной школы. Даже не в плане содержания образования — мы также работаем по федеральному стандарту, мы в единой системе образования. Но очень много дополнительных вводных.
Еще до запуска школы сформулировали главную идею, на которую мы все работаем — создать условия, чтобы выпускник был готов и способен распорядиться собственной жизнью, стать ее автором. Независимо от того, насколько сложным окажется будущее, став взрослым, он сможет справиться с вызовами в любой ситуации.
Дети находятся в комплексе целый день. Во второй половине дня они заняты дополнительным образованием. И даже не хочется его называть дополнительным, потому что для кого-то творчество, спорт, общественная деятельность становится самым важным в жизни. Тем, ради чего он в школу идет.
Во-вторых, у нас здесь мощное ядро благотворительности. За образование, за все, что с детьми здесь происходит, мы с родителей не берем ни рубля. Но это частное образование, на мой взгляд, достаточно высокого уровня. Учредитель ничего на школе не зарабатывает.
Здесь на территории образовательного комплекса проживают 19 «профессиональных» приемных семей, которые постоянно выпускают детей и готовы принимать новых. За пять лет так вырастили и обучили около 30 ребят, некоторые из них — сироты. Это тоже уникальная история. Обычно школа возникает в поселке. А здесь — наоборот: поселок на территории образовательного комплекса.
Мы уделяем большое внимание проектной деятельности. Да, говорят, что это есть везде. Но у нас детям удается выйти на международный уровень. Ребят приглашают в Китай. Наша команда по робототехнике приняла участие в Национальном чемпионате в Индии.
— Для вас, как для директора, большой вызов — организовать, поддерживать работу школы в таком формате?
— Конечно. И дело даже больше в другом. Я всегда говорю, что в «Точке будущего» директор — это в первую очередь ценностный наставник и культурный организатор. Образование, предметные результаты, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР — это все понятно. Но личность — вот что действительно важно. Здесь ребенок должен не просто слышать о ценностях, а прожить их. И мы создаем условия для этого.
Потому что мы знаем примеры, когда образованные люди с высокими результатами по предметам как личности представляют собой не то, что нужно стране, миру, человечеству.
— Расскажите, пожалуйста, о конкурсе «Директор года России». Какие у вас остались впечатления, что он вам дал? Ради чего вы вообще хотели участвовать изначально?
— Я — достаточно молодой директор. Понятно, что у меня есть амбиции. Мне хотелось проверить свои профессиональные компетенции, понять, чего я стою. Очень часто мы погружены в лидерское, управленческое одиночество. Мы не получаем реальной обратной связи о том, что из себя представляем.
Во-вторых, мне очень хотелось отдать должное и самому проекту, и учредителю. То есть я сразу понимал, что хочу победить, чтобы о нашей «Точке будущего» узнало как можно больше людей по всей нашей стране.
Кроме того, когда кто-то от коллектива участвует в конкурсе, а особенно директор, это мощный объединяющий фактор. Когда я приехал на федеральный этап, я понял, что задача сформировать такое коллективное самосознание решена. Люди посылали мне столько лучей добра, поддержки, так сплотились вокруг этого конкурса! Это не передать словами!
А еще все-таки любой конкурс — это встреча с людьми. Я очень благодарен за новые контакты по всей стране.
— Как победитель вы стали советником министра. Как вы планируете использовать эту возможность? Что хотите предложить? Каких изменений хотели бы добиться?
— У меня есть желание в первую очередь за этот год поработать над повышением статуса негосударственного сектора образования. Я сам представляю этот сектор, и у нас очень много практик. Хочется, чтобы и государство и другие, муниципальные школы начали воспринимать нас как важную часть системы образования.
На мой взгляд, сегодня негосударственный сектор как раз присутствует там, где не всегда просто решать какие-то задачи. Например, в сфере инклюзивного образования. В «Точке будущего» свыше 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Объективно, не у каждой школы хватит ресурсов, чтобы организовать их обучение, как у нас.
Второй момент — это, конечно, работа с профессиональным сообществом. Она уже идет со стороны государства. Например, на прошлой неделе уже был создан и начал свою работу «Клуб директоров».
На самом деле мне не хочется быть инициатором, который будет активно предлагать что-то новое. Идеи и так сыплются на нашу сферу со всех сторон, и мы даже не успеваем сориентироваться, что происходит. Нам бы сначала реализовать все предыдущие задумки.
Поэтому, мне кажется, важнее поддерживать обратную связь с директорским корпусом. Вот в этом я вижу первостепенную задачу общественного советника.
Но и жду со своей стороны, каким будет окончательное видение нашей роли у Министерства просвещения. Потому что, например, в прошлом году советники участвовали в обсуждении стратегии развития образования. Сейчас она уже на подписании. Уверен, что на следующий год тоже появятся важные задачи, где наше участие будет необходимо.
Напоминаем, что лучшие практики обучения в России помогает развивать нацпроект «Молодежь и дети». Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов и директоров — далеко не единственная инициатива. По нацпроекту строят современные школы, организуют олимпиады для школьников, создают возможности для самореализации подрастающего поколения.