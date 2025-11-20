Лучшие в образовании: «Учитель года‎ России» ‎и «‎Директор года России»

Директор Ольга Николаевна Шереметова была и учителем географии. Почему я, наверное, этот предмет и полюбил — в 5-м классе даже сказал, что буду учителем географии. Она приехала к нам с берегов Байкала и начала про него так рассказывать, что я понял: география — это целый мир, и мне нужно обязательно в него погрузиться! Дальше были участие в олимпиадах, конференциях, форумах еще будучи школьником…