Продажа парковочных абонементов отменена в Минске

В Минске запретили продавать парковочные абонементы.

Источник: Комсомольская правда

В Минске больше не будут продаваться парковочные абонементы, сообщило агентство «Минск-Новости».

Как сказали в госучреждении «Парковки столицы», в Минске нельзя будет больше приобрести новый абонемент на парковку. Однако при наличии старого абонемента, он будет действителен до конца срока.

Платные парковки обозначены информационными знаками или табличками: «Место стоянки», «Способ постановки транспортного средства на стоянку», «Платные услуги». Еще обновленные информщиты содержат информацию о зоне и коде парковки, тарифе по времени суток и способах оплаты.

Как и ранее оплачивается парковка со счета мобильного оператора по SMS или USSD-запросу на короткий номер 204. Еще можно платить через терминал, мобильный или интернет-банкинг в ЕРИП, мобильный сервис «ОПЛАТИ».