В башкирской деревне Ярлыкапово открылся фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Ярлыкапово Абзелиловского района Республики Башкортостан. Здание установили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Ранее ФАП находился в здании, построенном в 1973 году. Там отсутствовали водоснабжение и канализация, было печное отопление. Новый медпункт возвели в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания пациентам качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В здании есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
«В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревень Кулукасово, Тирмен и Ярлыкапово общей численностью населения 250 человек. Я очень рада, что у жителей появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться от гриппа и других инфекций, а также получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении», — отметила фельдшер Ляйсан Давлетшина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.