В башкирской деревне Ярлыкапово открылся фельдшерско-акушерский пункт

Ранее ФАП находился в здании, построенном в 1973 году. Там отсутствовали водоснабжение и канализация, было печное отопление. Новый медпункт возвели в соответствии с современными требованиями и стандартами. Он оснащен всем необходимым для оказания пациентам качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В здании есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.