Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области спасли заблудившегося в лесу грибника

Донские спасатели помогли потерявшемуся грибнику из станицы Вешенской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области грибник из станицы Вешенской заблудился в лесу и ему потребовалась помощь. Об этом рассказали в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Оказалось, мужчина гулял в Шолоховском лесу, но после трех часов увлеченного сбора грибов не смог найти дорогу обратно. Помог мобильный телефон, с помощью гаджета удалось связаться со спасателями.

На вызов отреагировали сотрудники местного подразделения службы спасения на водах. Потерявшегося грибника нашли за час, он чувствовал себя нормально и от медицинской помощи отказался.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.