В Ростовской области спасли заблудившегося в лесу грибника

В Ростовской области грибник из станицы Вешенской заблудился в лесу и ему потребовалась помощь. Об этом рассказали в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.
Оказалось, мужчина гулял в Шолоховском лесу, но после трех часов увлеченного сбора грибов не смог найти дорогу обратно. Помог мобильный телефон, с помощью гаджета удалось связаться со спасателями.
На вызов отреагировали сотрудники местного подразделения службы спасения на водах. Потерявшегося грибника нашли за час, он чувствовал себя нормально и от медицинской помощи отказался.
