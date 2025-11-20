Крымские ученые нашли ската-мутанта в Черном море

«Скорее всего такой вид у ската сложился в результате сбоя в индивидуальном развитии животного, и он мутировал (видоизменился). Не сработали какие-то гены», — рассказал заведующий лабораторией биохимии и физиологии гидробионтов Юрий Силкин.