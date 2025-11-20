Ричмонд
Крымские ученые нашли ската-мутанта в Черном море

В Черном море ученые нашли ската с редкой патологией.

Источник: Карадагский заповедник

В Черном море обнаружили уникального ската с врожденной мутацией, сообщает пресс-служба Карадагского заповедника.

Животное назвали Нептун. Генетически это обычная морская лисица, но по неизвестной причине у ската не срослись грудные плавники, которые должны были образовать традиционную форму тела. Длина рыбы — почти 80 сантиметров, вес — 3,1 килограмма.

«Скорее всего такой вид у ската сложился в результате сбоя в индивидуальном развитии животного, и он мутировал (видоизменился). Не сработали какие-то гены», — рассказал заведующий лабораторией биохимии и физиологии гидробионтов Юрий Силкин.

Специалисты взяли у ската кровь и провели генетический анализ. Выяснилось, что необычный вид — врожденная патология, не связанная с появлением нового вида или подвида.

Ранее мы писали, что возле Судака не берег выбросился дельфин с редкой зубной аномалией. В его ротовой полости обнаружили дополнительный ряд зубов — полиодонтию. Как отмечают специалисты, подобные случае у дельфинов фиксируются крайне редко и представляют научный интерес.