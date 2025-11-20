Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре достроили поликлинику по улице Кирилла Россинского

Поликлинику по улице Кирилла Россинского в Краснодаре планируют открыть к концу 2025 года.

Источник: t.me/RudenkoKuban

В Краснодаре достроили поликлинику по улице Кирилла Россинского. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в сутки.

В поликлинике установили новое медоборудование, в том числе рентген, флюорограф, компьютерный томограф, маммограф, УЗИ. В медучреждении будут работать специалисты разных направлений.

«Проектная документация для сдачи в эксплуатацию готова, а комплексный осмотр и работа по наладке оборудования запланирована на 24 ноября», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко в своем telegram-канале.

К концу 2025 года поликлинику планируют сдать в эксплуатацию. В настоящее время в учреждении устраняют недочеты.

«Попросил приложить все усилия, чтобы как можно быстрее замечания были устранены и к Новому Году для жителей был сделан подарок в виде хорошей, современной и технологичной поликлиники», — добавил Александр Руденко.