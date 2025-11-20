В Краснодаре достроили поликлинику по улице Кирилла Россинского. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в сутки.
В поликлинике установили новое медоборудование, в том числе рентген, флюорограф, компьютерный томограф, маммограф, УЗИ. В медучреждении будут работать специалисты разных направлений.
«Проектная документация для сдачи в эксплуатацию готова, а комплексный осмотр и работа по наладке оборудования запланирована на 24 ноября», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко в своем telegram-канале.
К концу 2025 года поликлинику планируют сдать в эксплуатацию. В настоящее время в учреждении устраняют недочеты.
«Попросил приложить все усилия, чтобы как можно быстрее замечания были устранены и к Новому Году для жителей был сделан подарок в виде хорошей, современной и технологичной поликлиники», — добавил Александр Руденко.