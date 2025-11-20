На Коломенском заводе в Подмосковье установили новый лазерный станок

Станок будут применять для ремонта и восстановления втулок и поверхностей блоков дизелей. Он позволяет легко устранить такие дефекты, как сколы, трещины, поры и задиры. Суть технологии заключается в нанесении на обрабатываемую заготовку присадочного материала и дальнейшем его расплавлении лазерным лучом. Влияние на основной материал и внутреннюю структуру детали минимальное. Установка выполняет наплавку в автономном режиме, а оператор станка может следить за процессом по видео.