На Коломенском заводе в Подмосковье установили новый лазерный станок

Лазерно-наплавочный станок появился на Коломенском заводе в Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Средства производства и автоматизации». Роботизированное оборудование установлено в механическом цехе № 10, сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
Станок будут применять для ремонта и восстановления втулок и поверхностей блоков дизелей. Он позволяет легко устранить такие дефекты, как сколы, трещины, поры и задиры. Суть технологии заключается в нанесении на обрабатываемую заготовку присадочного материала и дальнейшем его расплавлении лазерным лучом. Влияние на основной материал и внутреннюю структуру детали минимальное. Установка выполняет наплавку в автономном режиме, а оператор станка может следить за процессом по видео.
«Завод приобрел робота, который может эффективно, быстро и качественно восстановить дорогостоящие детали. Производственный комплекс Коломенского завода продолжает пополняться высокотехнологичным оборудованием. И передовая техника, которая помогает решать все более широкий спектр задач, все в больших объемах появляется на предприятии», — отметили на Коломенском заводе.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.