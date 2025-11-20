Ричмонд
В Башкирии устроят праздник для семей в честь Дня матери

«Семейный выходной» пройдет в городах республики.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда Башкирии объявило о проведении специального «Семейного выходного», который состоится 29 ноября и будет посвящен Дню матери. Гостей праздника ждет насыщенная программа без какой-либо платы за участие.

В рамках мероприятия запланированы творческие номера и концертные выступления, интеллектуальная игра «Мама — главный знаток», а также познавательная лекция о том, как сохранять внутреннее равновесие и гармонию. Для участников организуют различные мастер-классы и конкурсы, проведут флешмоб «Обниму крепко-накрепко» и общую фотосессию, а завершится все дружеским чаепитием со сладкими угощениями.

Уточнить, в каких городах и на каких площадках пройдёт праздник, а также подать заявку на участие можно через специальную ссылку.

