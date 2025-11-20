В Башкирии устроят праздник для семей в честь Дня матери

Министерство труда Башкирии объявило о проведении специального «Семейного выходного», который состоится 29 ноября и будет посвящен Дню матери. Гостей праздника ждет насыщенная программа без какой-либо платы за участие.
В рамках мероприятия запланированы творческие номера и концертные выступления, интеллектуальная игра «Мама — главный знаток», а также познавательная лекция о том, как сохранять внутреннее равновесие и гармонию. Для участников организуют различные мастер-классы и конкурсы, проведут флешмоб «Обниму крепко-накрепко» и общую фотосессию, а завершится все дружеским чаепитием со сладкими угощениями.
Уточнить, в каких городах и на каких площадках пройдёт праздник, а также подать заявку на участие можно через специальную ссылку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.