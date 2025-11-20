В Башкирии устроят праздник для семей в честь Дня матери

В рамках мероприятия запланированы творческие номера и концертные выступления, интеллектуальная игра «Мама — главный знаток», а также познавательная лекция о том, как сохранять внутреннее равновесие и гармонию. Для участников организуют различные мастер-классы и конкурсы, проведут флешмоб «Обниму крепко-накрепко» и общую фотосессию, а завершится все дружеским чаепитием со сладкими угощениями.