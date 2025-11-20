В Пугачеве Саратовской области благоустроили набережную

«В этом году в регионе в рамках федеральной программы благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть работ уже завершена. Напомню, что за 6 лет в регионе благоустроили свыше 1200 общественных и дворовых территорий, все эти локации выбрали сами саратовцы в ходе всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.