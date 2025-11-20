Ричмонд
В Пугачеве Саратовской области благоустроили набережную

Там обновили пляжную зону и установили спортивную площадку.

Набережная реки Большой Иргиз в городе Пугачеве в Саратовской области преобразилась после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В рамках работ на этой территории установили бордюры и уложили брусчатку, обустроили места для игры в пляжный футбол и волейбол. Кроме того, в районе школы № 13 смонтировали спортивную площадку, а на улице Урицкого привели в порядок пляжную зону.

«В этом году в регионе в рамках федеральной программы благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть работ уже завершена. Напомню, что за 6 лет в регионе благоустроили свыше 1200 общественных и дворовых территорий, все эти локации выбрали сами саратовцы в ходе всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.