На территории Коми нашли следы обитания тропических и арктических организмов

Аннуликонхиды — это двустворчатые моллюски семейства Annuliconchidae, которые существовали на Земле 320−260 млн лет назад, во времена формирования суперконтинента Пангея. Это вымершее семейство имеет родственные связи с современными гребешками. Древние моллюски обитали в теплых мелководных морях, существовавших в эпоху позднепалеозойского оледенения, центр которого находился в Южном полушарии. При этом в Северном полушарии следы оледенения не зафиксированы. Обнаружение аннуликонхидов в Республике Коми (районы рек Кожим и Большая Сыня) указывает на существование в прошлом тепловодных условий на этой территории.