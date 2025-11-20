Гены неандертальцев и денисовцев помогли человечеству перенести COVID-19

Ученый обратил внимание также на влияние неандертальцев и денисовцев на формирование у современного вида человека неутилитарного поведения, когда он делает что-то не из бытовой необходимости, а для символических целей. «Они длительное время сосуществовали вместе, а потом одна из них сошла на нет. Не исключено, что это произошло потому, что у сапиенсов была более устойчивая иммунная система», — добавил Шуньков.