В поселок Ростовка, где произошел взрыв, снова пустили газ

Последствия аварии на газопроводе в Омском районе полностью устранены.

Источник: Комсомольская правда

В поселок Ростовка, где несколько дней назад прогремел взрыв на газопроводе, снова пришел газ. О завершении работ по устранению работ по устранению аварии сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Основные работы по завершению работ по замене участка трубопровода были завершены еще сегодня в ночь. После проведения испытаний пуск газа успешно осуществлен.

Напомним, авария на подземном участке газопровода случилась утром 18 ноября. В результате аварии от газа была отрезана часть промышленных предприятий, ряд домов также остались без отопления.