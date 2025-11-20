В поселок Ростовка, где произошел взрыв, снова пустили газ

В поселок Ростовка, где несколько дней назад прогремел взрыв на газопроводе, снова пришел газ. О завершении работ по устранению работ по устранению аварии сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Основные работы по завершению работ по замене участка трубопровода были завершены еще сегодня в ночь. После проведения испытаний пуск газа успешно осуществлен.
Напомним, авария на подземном участке газопровода случилась утром 18 ноября. В результате аварии от газа была отрезана часть промышленных предприятий, ряд домов также остались без отопления.