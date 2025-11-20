Муниципалитеты Подмосковья получили 20 новых кранов-манипуляторов

Министерство ЖКХ Московской области передало 20 современных грузовых автомобилей с краном-манипулятором на базе КамАЗ 16 округам Подмосковья. Технику закупили для реализации целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики области.
«Все инциденты подсказывают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 миллиарда рублей, из них 121 — это АВР [автомобили для аварийно-восстановительных работ. — Прим. ред.]», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Новые краны-манипуляторы появились в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Жуковском, Пушкине, Чехове и других населенных пунктах. Эти автомобили оснащены двигателем мощностью 292 л. с., способны поднимать груз весом до 7 т и оборудованы стрелой с пятью телескопическими секциями, максимальный вылет которой достигает 19 м.
Машины рассчитаны на широкий спектр задач. Среди них вывоз строительного мусора и крупногабаритных отходов, обслуживание инфраструктуры, доставку стройматериалов и оборудования, а также выполнение вспомогательных работ при ремонте зданий. Техника отличается компактностью и высокой маневренностью, что позволяет эффективно работать даже на узких улицах и сложных участках.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.