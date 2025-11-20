Муниципалитеты Подмосковья получили 20 новых кранов-манипуляторов

«Все инциденты подсказывают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 миллиарда рублей, из них 121 — это АВР [автомобили для аварийно-восстановительных работ. — Прим. ред.]», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.