«Работали три пожарные машины». МЧС сообщило о пожаре в парикмахерской и эвакуации 15 человек в Чаусах

В Чаусах произошел пожар в парикмахерской. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание случилось в районном центре утром 20 ноября. Пожарных вызвали очевидцы, сообщившие о возгорании в здании Дома быта на улице Ленинской.
Прибывшие спасатели увидели задымление на первом этаже. До приезда нарядов МЧС из здания сами эвакуировались 15 человек.
Выяснилось, что пожар начался в подсобном помещении парикмахерской. Огонь повредил удлинитель, загорание было оперативно ликвидировано.
— На месте происшествия работали три единицы техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
