«Работали три пожарные машины». МЧС сообщило о пожаре в парикмахерской и эвакуации 15 человек в Чаусах

МЧС: 15 человек эвакуировали из загоревшейся парикмахерской в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Чаусах произошел пожар в парикмахерской. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание случилось в районном центре утром 20 ноября. Пожарных вызвали очевидцы, сообщившие о возгорании в здании Дома быта на улице Ленинской.

Прибывшие спасатели увидели задымление на первом этаже. До приезда нарядов МЧС из здания сами эвакуировались 15 человек.

Выяснилось, что пожар начался в подсобном помещении парикмахерской. Огонь повредил удлинитель, загорание было оперативно ликвидировано.

— На месте происшествия работали три единицы техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

