Предприятия Свердловской области посетят Вьетнам с деловой миссией

Экспортно ориентированные компании Свердловской области смогут попасть в состав деловой делегации и установить новые бизнес-контакты во Вьетнаме в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Заявки на участие принимаются с 13 ноября по 17 декабря, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Деловая миссия в столицу Вьетнама, Ханой, запланирована на конец марта — начало апреля 2026 года. Организатором сбора и обработки заявок выступает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Определять экспонентов будет специальная межведомственная комиссия.
«Выбор Вьетнама обусловлен заинтересованностью предприятий Свердловской области, работающих в металлургической промышленности, энергетическом машиностроении, цветной металлургии, производстве для нефтегазового сектора и разработке авиационной и медицинской техники, в экспорте своих товаров и услуг и развитии внешнеторговых связей с этой страной», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.
По его словам, приоритетными отраслями экономики Вьетнама являются энергетика, перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий (включая электронику). Также в список входят добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая промышленность. Программа визита будет включать профильные встречи с представителями соответствующих отраслей Вьетнама и органов государственной власти.
С полным порядком проведения миссии можно ознакомиться на портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области. Заинтересованные компании могут принять участие в конкурсном отборе, заполнив анкету по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.