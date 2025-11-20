Команда Смоленской области приняла участие в форуме по производительности

Представители регионального центра компетенций Смоленской области стали участниками VII федерального форума «Производительность 360». Мероприятие состоялось по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Форум «Производительность 360» — одно из ключевых мероприятий, где представители бизнеса, эксперты и органы власти обсуждают инструменты и лучшие практики повышения производительности труда. В этом году событие прошло 6−7 ноября на ВДНХ. Команда Смоленщины ознакомилась с успешными кейсами внедрения инструментов бережливого производства и современными системами управления производительностью в различных отраслях экономики.
«Участие регионального центра компетенций в данном мероприятии — это не только обмен опытом и обучение процессам внедрения современных управленческих практик, это также отличная возможность найти партнеров из других регионов страны для взаимного ускорения процессов роста экономической эффективности», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Отметим, что одним из лидеров по росту производительности труда в регионе является птицефабрика «Сметанино». В результате участия в федеральном проекте время протекания процесса сортировки и упаковки яйца на предприятии снизилось на 96%, а выработка на сотрудника выросла на 73%. Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.