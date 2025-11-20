Команда Смоленской области приняла участие в форуме по производительности

Отметим, что одним из лидеров по росту производительности труда в регионе является птицефабрика «Сметанино». В результате участия в федеральном проекте время протекания процесса сортировки и упаковки яйца на предприятии снизилось на 96%, а выработка на сотрудника выросла на 73%. Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.