Опять пробки: В Кишиневе на выходные перекрывают несколько улиц — маршруты общественного транспорта меняются

Движение троллейбусов по ул. Букурешть на участке между ул. С. Лазо и Митрополит Петру Мовилэ на период 22−23 ноября будет ограничено из-за ремонтных работ на канализационных сетях.
Маршрут № 3: обычное направление — по установленному маршруту; обратное — с ул. Пушкин по пр. Штефан чел Маре, ул. Ион Крянгэ и далее по действующему маршруту;
Маршрут № 4: обычное — с пр. Штефан чел Маре на ул. Ион Крянгэ с разворотом на площади Унирий Принчипацилор; обратное — по установленному маршруту;
Маршрут № 29: обычное — по установленному маршруту; обратное — с ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони на пр. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул и далее по действующему маршруту;
Маршрут № 35: обычное — по установленному маршруту; обратное — с ул. Константин Стере на ул. Алексей Щусев, пр. Штефан чел Маре, ул. Василе Александри и далее по действующему маршруту.
Также 22−23 ноября с 23:30 до 04:00 будет прекращено движение по ул. Узинелор на участке между ул. Вадул луй Водэ и Подул Ыналт.
Водителям настоятельно рекомендуется выполнять требования сотрудников дорожного движения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.
Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).
Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.
«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).
Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.
Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).