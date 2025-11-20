Ричмонд
В Ленобласти построят завод по производству оборудования для газовых турбин

Будет создано до 400 новых рабочих мест.

Завод по производству оборудования для газовых турбин построят в Ленобласти для реализации задач нацпроекта «Средства производства и автоматизация». Открытие объекта запланировано на 2026 год, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Перспективы строительства нового завода на рабочей встрече обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с генеральным директором энергетической компании «Интер РАО» Сергеем Дрегвалем. На Ломоносовском заводе точной механики появится до 400 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует выпускать до пяти и ремонтировать до десяти комплектов лопаток к газовым турбинам.

Проект курируется Агентством экономического развития Ленобласти и реализуется в партнерстве с «Интер РАО». Компания производит практически всю линейку основного генерирующего оборудования, а также компоненты к нему.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.