Майские вспышки на Солнце в 2024 году на 80% уменьшили плазмосферу Земли

Проведенные учеными замеры, а также анализ данных с наземной сети приемников GPS-сигналов, указал на то, что столкновение солнечной плазмы с внутренней магнитосферой Земли привело к резкому нагреву регионов, расположенных в окрестностях полюсов планеты, а также к очень сильному сжатию плазмосферы. Всего за девять часов ее верхняя граница сместилась на 34 тыс. км в сторону поверхности планеты, в результате чего ее объем снизился на 80% по сравнению с периодами покоя, что резко усилило приток заряженных частиц в атмосферу Земли.