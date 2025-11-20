В селе Новый Мир в Хабаровском крае благоустроили пешеходную зону

Новое благоустроенное пространство появилось в селе Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края. Пешеходную зону обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Территория между улицами Зеленой и Лесной преобразилась. Там теперь проложена пешеходная дорожка и установлен теннисный стол. Работы по благоустройству этого пространства продолжатся и в следующем году. Специалисты установят там скамейки, детскую спортивную площадку, горку, ограждение, проведут озеленение.
Ранее сообщалось, что при поддержке нацпроекта завершаются работы по обустройству сквера на улице Руднева в Хабаровске. Там установили скамейки и перголы, оборудовали детский игровой городок и места для занятий спортом с травмобезопасным покрытием.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.