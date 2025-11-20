Ричмонд
Мусорные отходы загорелись в Ростовской области

500 кв. метров тлеющего мусора засыпают грунтом на полигоне в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали горение мусора. Об этом 20 ноября в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Речь идет о ситуации на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском. Открытого пламени на территории нет, но площадь тления составляет около 500 кв. метров. Причины выясняются.

— Проводятся все необходимые меры: ведется ликвидация очагов тления методом пересыпки грунтом. Работают три самосвала, погрузчик, гусеничный бульдозер, задействован пожарный расчет, — написала Антонина Пшеничная.

Добавим, ранее в СМИ сообщили о похожей ситуации якобы на другом полигоне с мусором, но этот инцидент официально не комментировали.

