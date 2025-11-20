Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге

«И если в зале собрались люди, говорящие на разных языках, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы до каждого из них дошёл свой собственный язык, а чужие языки не доходили. Именно поэтому выдающийся переводчик и личный переводчик генерала Эйзенхауэра Леон Достер, полковник, он и придумал всю эту идею с созданием кабин, разделением языков по языковым каналам, создание бригад переводчиков, аккумулирование всех этих языковых каналов в зале», — рассказал Королев.