Эксперт рассказал о системе работы переводчиков-синхронистов на Нюрнберге

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выработанная в ходе Нюрнбергского трибунала система работы переводчиков-синхронистов долгое время оставалась практически неизменной, рассказал РИА Новости профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев в день, когда исполняется 80 лет с начала Нюрнбергского процесса.
«С того момента несколько десятилетий система работы оставалась практически неизменной, потому что главное в синхронном переводе с технической точки зрения — это разделить голоса, говорящие на разных языках», — сказал он.
«И если в зале собрались люди, говорящие на разных языках, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы до каждого из них дошёл свой собственный язык, а чужие языки не доходили. Именно поэтому выдающийся переводчик и личный переводчик генерала Эйзенхауэра Леон Достер, полковник, он и придумал всю эту идею с созданием кабин, разделением языков по языковым каналам, создание бригад переводчиков, аккумулирование всех этих языковых каналов в зале», — рассказал Королев.
По его словам, «это была гигантская работа, и практически ничего не менялось много десятилетий».
«За последние лет пять изменения начались. Они не кардинальные, но всё-таки они есть довольно существенные», — заметил он.
По словам Королева, эти изменения касаются в основном платформ, на которых реализуется синхронный перевод.
«Но сама идеология разделения языковых каналов и каналов замещения никуда не исчезла, она остаётся такой же», — заключил он.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.