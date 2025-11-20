Дед Мороз назвал «самым замечательным новогодним чудом» акцию «Елка желаний»

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/ — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга назвал акцию «Елка желаний» замечательным новогодним чудом. Он поблагодарил организаторов и участников акции в ходе беседы с журналистами в национальном центре «Россия».
«Это самое замечательное чудо новогоднее — “Елка исполнения желаний”. Я всеми снежинками души своей морозной благодарю всех замечательных людей, которые действительно могут помочь тем ребятишкам, у которых, к сожалению, не все хорошо складывается в этой жизни. И за эти добрые дела и добрые поступки выражаю низкий поклон», — сказал Дед Мороз и поклонился в пояс.
Он призвал всех творить добро, начиная с самых маленьких добрых дел. «Для меня, старика, вы все одинаковые — большие и малые, все равны. Взрослые — вы хоть и вырастаете, но в душе по-прежнему остаетесь маленькими ребятишками. И несмотря ни на какие трудности, продолжаете всем сердцем верить в чудеса, верно? А самое маленькое чудо — это самое маленькое доброе дело. Начините с этих маленьких шажочков, и вы сами не заметите, как жизнь в мире будет только лучше. Ведь не зря главный девиз сказки моей новогодней — твори добро», — отметил он.
Движение первых проводит всероссийскую акцию «Елка желаний». Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Стать участниками «Елки желаний» могут и дети бойцов специальной военной операции, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними областей, подвергающихся обстрелам.