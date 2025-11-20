Дед Мороз назвал «самым замечательным новогодним чудом» акцию «Елка желаний»

Он призвал всех творить добро, начиная с самых маленьких добрых дел. «Для меня, старика, вы все одинаковые — большие и малые, все равны. Взрослые — вы хоть и вырастаете, но в душе по-прежнему остаетесь маленькими ребятишками. И несмотря ни на какие трудности, продолжаете всем сердцем верить в чудеса, верно? А самое маленькое чудо — это самое маленькое доброе дело. Начините с этих маленьких шажочков, и вы сами не заметите, как жизнь в мире будет только лучше. Ведь не зря главный девиз сказки моей новогодней — твори добро», — отметил он.