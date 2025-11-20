Генменеджер «Авангарда»: «Ги Буше принимает мои советы, но итоговые решения по составу за ним»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин дал обширное интервью газете «Спорт-Экспресс». В нем он ответил на много вопросов о селекции, финансах и взаимодействии с главным тренером команды Ги Буше.
Сопин сообщил, что игровых и кадровых моментов с тренером он все время обсуждает множество.
"Мы постоянно в диалоге, он реагирует на все мои предложения. Хотя он уже почти год работает в КХЛ, многие моменты для него новые. Мы подсказываем, как лучше поступить в разных ситуациях: когда вылетать в поездку, когда ставить тренировку, раскатку. Он откликается, принимает советы и от меня, и от персонала, и от тренерского штаба. В этом плане он коммуникабельный и гибкий.
Также Сопин ответил на вопрос, последнее ли слово у Буше при формировании состава на матчи. По его словам, тренер советуется, но окончательные решения принимает самостоятельно:
«И по защитникам, и по нападению, по сочетаниям — советуется со мной. Нет такого, чтобы он упирался и делал так, как хочет сам».
Что же касается приобретения новых игроков, то Сопин по сложившейся практике формирует пул вариантов, предлагает шорт-лист, собирает данные: кто свободен, кто доступен для обмена, какие позиции можно усилить. Тренеры отсматривают и оценивают каждого потенциального новичка, особенно если не знали игрока раньше.
«Но окончательное решение — за главным тренером: берем или не берем», — пояснил генменеджер.
