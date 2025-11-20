Школьники Ленобласти приняли участие в масштабной акции «Я в Агро»

Мероприятие привлекло более трех тысяч школьников всех возрастов. Юным аграриям в возрасте от пяти до девяти лет предложили освоить азбуку животноводства на интерактивных панелях, научиться подбирать рацион животным и определять качество молока. Ребята старше десяти лет испытывали себя в управлении беспилотниками, моделировали процесс выращивания растений на планшете, побывали на виртуальных экскурсиях по предприятиям АПК и обсудили основы здорового питания.