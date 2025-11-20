Школьники Ленобласти приняли участие в масштабной акции «Я в Агро»

Масштабная акция «Я в Агро» прошла в период с 5 по 11 ноября в стенах Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участие в ней приняли в том числе учащиеся образовательных учреждений Ленинградской области, сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
Мероприятие привлекло более трех тысяч школьников всех возрастов. Юным аграриям в возрасте от пяти до девяти лет предложили освоить азбуку животноводства на интерактивных панелях, научиться подбирать рацион животным и определять качество молока. Ребята старше десяти лет испытывали себя в управлении беспилотниками, моделировали процесс выращивания растений на планшете, побывали на виртуальных экскурсиях по предприятиям АПК и обсудили основы здорового питания.
Гости могли прочувствовать рабочую обстановку будущей специальности ветеринара или агронома. Помимо образовательного блока, школьников ждали творческие мастер-классы по росписи традиционных русских пряников и динамичные соревнования на маленьких тракторах.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.