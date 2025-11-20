Дон вошел в топ-3 регионов России по программе развития промышленности

Ростовская область вошла в тройку регионов, которым одобрена максимальная квота на обучение в рамках акселератора «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив. Всего заявки подали 66 регионов, обучение проводится по нацпроекту «Средства производства и автоматизации», сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Программа «Открытая промышленность» направлена на повышение эффективности предприятий отрасли, внедрение современных управленческих и производственных практик, а также на развитие кадрового потенциала. Участие в акселераторе позволяет регионам получить экспертную поддержку, оптимизировать производственные процессы и укрепить свои позиции на рынке в соответствии с задачами нацпроекта «Средства производства и автоматизации».
Как отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, успешное прохождение отбора говорит о высоком уровне подготовки региональной промышленной сферы и эффективной работе команд, отвечающих за ее развитие. «Это признание подчеркивает последовательность усилий, направленных на модернизацию и повышение конкурентоспособности донских компаний, открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом на федеральном уровне», — подчеркнул глава регионального минпромэнерго.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.