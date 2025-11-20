Жительница Молодечно из мести выдала милиции тайну своего парня

В Беларуси будут судить мужчину после того, как девушка выдала его тайну милиции. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.
Так, в милицию Молодечно поступил звонок о бытовом конфликте. На месте выяснилось, что это парень и девушка поссорились из-за бывшей девушки молодого человека.
Новая девушка решила проучить кавалера и сказала прибывшим милиционерам, что у него в гараже хранятся оружие и боеприпасы.
Выяснилось, что много лет назад молодой человек арендовал у пенсионера постройку и после его смерти во время уборки нашел 160 винтовочных патронов, револьвер и две банки с порохом. В милицию о находке он не заявил, а оружие с патронами забрал себе.
— В отношении молодечненца возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, — прокомментировали в пресс-службе.
Белорус может сесть на 12 лет после того, как девушка рассказала милиционерам про его тайное оружие. Фото: УВД Миноблисполкома.
За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ в Беларуси грозит до 12 лет заключения. При добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, лицо освобождается от уголовной и административной ответственности.
