Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Молодечно из мести выдала милиции тайну своего парня

Белоруска из мести позвонила в милицию и выдала тайну своего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут судить мужчину после того, как девушка выдала его тайну милиции. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Так, в милицию Молодечно поступил звонок о бытовом конфликте. На месте выяснилось, что это парень и девушка поссорились из-за бывшей девушки молодого человека.

Новая девушка решила проучить кавалера и сказала прибывшим милиционерам, что у него в гараже хранятся оружие и боеприпасы.

Выяснилось, что много лет назад молодой человек арендовал у пенсионера постройку и после его смерти во время уборки нашел 160 винтовочных патронов, револьвер и две банки с порохом. В милицию о находке он не заявил, а оружие с патронами забрал себе.

— В отношении молодечненца возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, — прокомментировали в пресс-службе.

Белорус может сесть на 12 лет после того, как девушка рассказала милиционерам про его тайное оружие. Фото: УВД Миноблисполкома.

За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ в Беларуси грозит до 12 лет заключения. При добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, лицо освобождается от уголовной и административной ответственности.

А еще милиция предупредила о вербовке детей в Беларуси для краж.

Тем временем МЧС сообщило о пожаре в парикмахерской и эвакуации 15 человек в Чаусах: «Работали три пожарные машины».