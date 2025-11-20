Ричмонд
В Иванове завершают ремонт Дуниловского шоссе

Дорожники планируют сдать объект до декабря.

Ремонт Дуниловского шоссе протяженностью 2,22 км подходит к концу в городе Иваново. Ее обновляют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

К работам дорожники приступили в июне. Техническая готовность объекта составляет 95%. Сейчас строители заканчивают установку знаков и нанесение разметки. Также специалистам осталось укрепить съезды и обочины. Работы должны завершить до 30 января 2026 года, но дорожники планируют закончить ремонт до декабря.

По просьбам жителей на всем протяжении шоссе сделали пешеходную дорожку. Кроме того, в прошлом году на всем участке смонтировали освещение.

Отметим, что уже сейчас на дороге наблюдается активное движение автомобилей. Ранее водители старались избегать ее, так как она была в плохом состоянии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.