Губернатор: количество субсидированных автобусных маршрутов увеличится до 22

По его словам, в следующем году на финансирование маршрутов по регулярным тарифам, а также на обеспечение бесплатного проезда учащихся и многодетных семей на городских и межмуниципальных маршрутах будет выделено 382 млн рублей. «Что позволит нам увеличить количество субсидируемых маршрутов до 22. Это как раз те маршруты, которые являются сегодня критически важными для транспортной доступности населения», — сказал Беспрозванных.