На Вологодчине запустили медиапроект о достопримечательностях региона

Медиапроект «Вологодские приключения Нюры и Матрены» стартовал в Вологодской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Съемки первого ролика состоялись в городе Тотьме, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Суть медиапроекта заключается в том, что персонажи Нюра и Матрена в формате смешных видеоисторий будут знакомить своих зрителей с различными уголками региона. Речь пойдет о привлекательных локациях, созданных инициативными жителями, а также благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Съемки первого скетча на днях прошли в Тотьме. Совсем скоро его покажут в социальных сетях. Далее блогеры отправятся в Великий Устюг, Череповец и другие города региона, чтобы с юмором рассказать об интересных местах Вологодчины. Уверен, что такой формат станет полезен и туристам, которые после просмотра обязательно захотят приехать к нам в гости», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
В декабре блогеры вместе со съемочной группой Центра управления регионом Вологодской области отправятся в Великий Устюг, где посетят резиденцию главного зимнего волшебника Деда Мороза. Медиапроект рассчитан на год.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.