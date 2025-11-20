На Вологодчине запустили медиапроект о достопримечательностях региона

«Съемки первого скетча на днях прошли в Тотьме. Совсем скоро его покажут в социальных сетях. Далее блогеры отправятся в Великий Устюг, Череповец и другие города региона, чтобы с юмором рассказать об интересных местах Вологодчины. Уверен, что такой формат станет полезен и туристам, которые после просмотра обязательно захотят приехать к нам в гости», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.