Опрос показал, сколько россиян пользовались ИИ в этом году

Он также подчеркнул, что 21% россиян не доверяют ИИ, потому что он собирает данные, которые потом могут быть похищены, а каждый пятый (20%) считает, что технология проведет к деградации населения. В то же время, 80% опрошенных скорее положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в сфере промышленности, 76% — в сфере науки, и по 72% — в строительстве, энергетике и торговле.