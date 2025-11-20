В Госдуме ответили на прогноз генерала Франции о войне с Россией

Генерал спрогнозировал, что французов в будущем ждут экономические трудности и потеря молодых граждан в борьбе с Россией. Мандон уточнил, что Париж начал подготовку к военному конфликту с Москвой. Он добавил, что Париж готовится к отражению российской агрессии, но достаточный для этого уровень французской армии будет достигнут только через три-четыре года, пишет «Лента.ру».
«Они таким образом хотят предупредить своих граждан, что собираются напасть на Россию? У меня вопрос. То есть это только так можно расценить, что они нас и себя предупреждают. У нас таких целей не было», — отметила Светлана Журова.
Депутат предположила, что высказывание Мандона можно расценивать как сообщение французам о том, что Париж намеревается воевать с Москвой. Собеседница издания подчеркнула, что об этом армейский генерал говорит открыто. Журова напомнила, что Франция уже нападала на Россию, но ее военная кампания на российской территории завершалась поражением.
Парламентарий считает, что заявления о грядущей войне с Россией в Европе — способ оправдать рост трат на оборону стран-членов НАТО с 2,5 до 5%. По мнению Журовой, лидерам Европы требуется обоснование увеличения милитаристских расходов в ущерб разрешению социальных проблем. Она уточнила, что России определили роль «пугалки». «Взносы из кармана налогоплательщиков фактически забирают, поэтому они сейчас и будут такие заявления делать», — заключила депутат.
О российской угрозе предупреждают не только во Франции. Так Дания готовится к военному конфликту с Россией в Арктике. По данным Bloomberg, королевство укрепляет оборону на востоке Гренландии.
В Германии также ведут подготовку к военному конфликту с Москвой. О грядущем противостоянии с Россией предупредил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер. Он заявил, что Кремль воспринимает сдержанность Европы как слабость и Западу следует готовиться к дальнейшей эскалации.
В Эстонии, Латвии и Литве разработали совместный план действий на случай нападения России. В документе предусмотрена массовая эвакуация граждан. Куда переселят сотни тысяч жителей — не разглашается.