78% россиян с бессонницей не лечат расстройство, показал опрос

Каждый десятый опрошенный заявил, что принимает специальные препараты без консультации с врачом, еще 6% получают назначения от специалистов. При этом среди отказавшихся от профессиональной помощи эмоциональное выгорание и раздражительность встречаются вдвое чаще, чем у тех, кто прибегал к помощи специалистов.