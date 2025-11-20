Обнаружен новый ранний признак болезни Альцгеймера

По словам руководителя работы, доцента Нагендрана Кандиаха из медицинской школы Ли Конг Чиан, такие данные меняют подход к диагностике: привычное внимание к изменениям белого вещества может быть недостаточным, тогда как расширенные периваскулярные пространства несут уникальную информацию о риске болезни Альцгеймера. Если врач, оценивая МРТ пациента с когнитивными жалобами, видит расширенные периваскулярные пространства, он не должен автоматически списывать симптомы на сосудистую деменцию — этот признак может указывать и на повышенный риск Альцгеймера.