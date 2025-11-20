Ученые из США научились получать питьевую воду из воздуха

«Люди ищут способы добывать воду из атмосферы, что может стать крупным источником воды, особенно для пустынных регионов и мест, где даже солёная вода не опреснена. Теперь у нас есть способ быстро и эффективно получать воду», — заявила Светлана Борискина, ведущий научный сотрудник кафедры машиностроения MIT.