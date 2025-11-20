Ученые из США научились получать питьевую воду из воздуха

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) в США создали ультразвуковое устройство, которое быстро высвобождает воду, пригодную для питья, из воздуха, материал из Science Daily перевел aif.ru.
Уточняется, что вода добывается при помощи ультразвуковых вибраций. Когда на устройстве лежит водопоглощающий материал, или «сорбент», то это способствует появлению ультразвуковых волн, которые настроены на разрыв связей, удерживающих молекулы воды.
«Люди ищут способы добывать воду из атмосферы, что может стать крупным источником воды, особенно для пустынных регионов и мест, где даже солёная вода не опреснена. Теперь у нас есть способ быстро и эффективно получать воду», — заявила Светлана Борискина, ведущий научный сотрудник кафедры машиностроения MIT.
По ее словам, такой метод в 45 раз эффективнее и быстрее при получении воды, чем использование солнечного тепла. При помощи ультразвука питьевая вода добывается за несколько минут.