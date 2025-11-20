Познер оценил, сможет ли ИИ заменить журналистов

«Ведущих в конце концов можно будет заменить ИИ, если заранее будет известно, что они должны говорить. Неважно, известны ведущие или неизвестны. Кроме того, тех, кто сегодня известен, завтра уже не будет, ведь мы все живые, когда-нибудь мы исчезаем. В этом случае можно будет заменить», — сказал он.