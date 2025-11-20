«Больше Земли в 80 раз». Ученые предупредили про гигантский протуберанец, оторвавшийся от Солнца

Гигантский протуберанец, в 80 раз превосходящий размерами Землю, сформировался ночью 20 ноября и оторвался от Солнца. Об этом подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые подчеркнули, что в четверг с Солнца улетел очень большой «царь-протуберанец», в разы превосходящий средние размеры.
— Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли, — уточняется в сообщении.
При этом в лаборатории уточнили, что процессы на Солнце, приведшие к образованию гигантского протуберанца, происходят на обратной стороне звезды и недоступны для наблюдения. Однако около трех дней назад примерно оттуда же выбросилось крупное облако плазмы.
Ученые допускают вероятность, что оба события: и выброс, и протуберанец, объединены общим источником активности.
— Возможно, они связаны с тем же центром 4274, еще ранее находившимся в зоне видимости Земли и произведшем две наиболее крупные вспышки года. Сейчас данный центр как раз сместился на невидимую солнечную сторону, — констатировали ученые.
Согласно прогнозу космической погоды Института прикладной геофизики в ближайшее время стоит ожидать вспышек класса М, хотя в целом вспышечная солнечная активность характеризуются как низкая.
В четверг, 20 ноября, геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Но в пятницу, 21 ноября, есть вероятность того, что оно будет неустойчивым.
— Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток, — отметили в институте.
Еще мы писали, что продажа парковочных абонементов отменена в Минске.