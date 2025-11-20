Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше Земли в 80 раз». Ученые предупредили про гигантский протуберанец, оторвавшийся от Солнца

Ученые: от Солнца оторвался гигантский протуберанец — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Гигантский протуберанец, в 80 раз превосходящий размерами Землю, сформировался ночью 20 ноября и оторвался от Солнца. Об этом подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые подчеркнули, что в четверг с Солнца улетел очень большой «царь-протуберанец», в разы превосходящий средние размеры.

— Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли, — уточняется в сообщении.

При этом в лаборатории уточнили, что процессы на Солнце, приведшие к образованию гигантского протуберанца, происходят на обратной стороне звезды и недоступны для наблюдения. Однако около трех дней назад примерно оттуда же выбросилось крупное облако плазмы.

Ученые допускают вероятность, что оба события: и выброс, и протуберанец, объединены общим источником активности.

— Возможно, они связаны с тем же центром 4274, еще ранее находившимся в зоне видимости Земли и произведшем две наиболее крупные вспышки года. Сейчас данный центр как раз сместился на невидимую солнечную сторону, — констатировали ученые.

Согласно прогнозу космической погоды Института прикладной геофизики в ближайшее время стоит ожидать вспышек класса М, хотя в целом вспышечная солнечная активность характеризуются как низкая.

В четверг, 20 ноября, геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Но в пятницу, 21 ноября, есть вероятность того, что оно будет неустойчивым.

— Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток, — отметили в институте.

Еще мы писали, что продажа парковочных абонементов отменена в Минске.