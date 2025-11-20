Ричмонд
Вирусные фото блогерш с нереальными животными вызвали споры в сети

Блогерши принялись публиковать снимки с нереальными животными и вызвали споры в сети. Материал на эту тему публикует The New York Post (NYP).

Источник: Соцсети

Журналисты обратили внимание на новый тренд, в ходе которого инфлюэнсеры с помощью искусственного интеллекта добавляют на свои фото реалистичные фигуры собак, оленей, лошадей и других животных. «Просто я, живущая своей мечтой», — написала одна из последовательниц тенденции Анна Вайн, опубликовавшая снимок в окружении множества далматинцев.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к новому флешмобу. «Честно говоря, я не могу решить, круто это или страшно», «Зачем, черт возьми, вы публикуете лошадь на своих фото?», «Просто идите волонтерами в приют для животных», — возмутились одни. «Нельзя же ненавидеть красивых девушек и щенков», «Вероятно, они не хотят нарваться на кучу дерьма, и, честно говоря, я их не виню», «Они, наверное, не хотят получать кучу дерьма в сети, поэтому я их не виню», — возразили другие.

В то же время исследователи заявили, что подобный тренд может побудить людей приближаться или незаконно приобретать диких животных. Это может быть опасно как для четвероногих, так и для людей, заключили эксперты.