В Омске на двух перекрестках запретят поворачивать налево

Так, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Яковлева будет запрещен левый поворот по улице Орджоникидзе при движении от улицы Третьяковской. По мнению специалистов, это обеспечит безопасный левый поворот на улицу Яковлева при движении от улицы Октябрьской и снизить аварийность, так как данный участок был признан аварийным по результатам анализа ДТП за 2024 год.