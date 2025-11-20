Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на двух перекрестках запретят поворачивать налево

Это позволит снизить аварийность и повысить пропускную способность улиц.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты департамента транспорта внесли корректировки в схему дорожного движения на двух перекрестках города. Там будут запрещены повороты налево. Изменения произойдут на пересечениях улиц Орджоникидзе — Яковлева и Мельничная — Талалихина.

Так, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Яковлева будет запрещен левый поворот по улице Орджоникидзе при движении от улицы Третьяковской. По мнению специалистов, это обеспечит безопасный левый поворот на улицу Яковлева при движении от улицы Октябрьской и снизить аварийность, так как данный участок был признан аварийным по результатам анализа ДТП за 2024 год.

На перекрестке улиц Мельничной и Талалихина левый поворот будет запрещен по улице Талалихина в направлении улицы Перова. Мера позволит обеспечить беспрерывное движение по улице Мельничной в направлении центра города и повысить ее пропускную способность.