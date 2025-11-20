Ричмонд
Судья сказала белорусам, что не стоит тайно продавать вещи во время развода

Судья предупредила, что обмануть бывшего супруга не получится.

Источник: Комсомольская правда

При разделе имущества между супругами суд учтет и то, что было продано одним из них после прекращения ведения совместного хозяйства. Об этом в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала судья суда Московского района Минска Елена Фролова.

«Если будет установлено, что он (супруг. — Ред.) продал имущество и не выплатил половину его стоимости, то такая доля подлежит взысканию в пользу второго супруга», — подчеркнула судья.

Кроме того, разводящиеся супруги могут представить в суд заключение о рыночной стоимости их совместно нажитого имущества или добровольно (по письменному соглашению в суде) указать или определить его рыночную стоимость на дату раздела, подчеркнула Елена Фролова.

