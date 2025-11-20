В Ростове-на-Дону прошел форум «Профессиональная команда Первых»

Форум «Профессиональная команда Первых» завершился в Ростове-на-Дону. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В форуме приняли участие более 160 наставников, кураторов и активных студентов из Южного федерального округа, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Событие, проходившее в течение нескольких дней, включало в себя ряд интерактивных дискуссий, мастер-классов, стратегических сессий и командных мероприятий. В ходе форума участники активно делились своими знаниями, идеями и профессиональными планами, что способствовало укреплению командной сплоченности и развитию профессиональных компетенций. Еще участники форума изготовили марлевые повязки для военных госпиталей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.