В форуме по производительности труда участвовала делегация Томской области

Форум собрал более двух тысяч представителей власти, общественных объединений и предприятий, экспертов в сфере бережливого производства, участников федерального проекта «Производительность труда». В составе делегации Томской области были представители облдепартамента экономики, регионального центра компетенций (РЦК), эксперты в сфере производительности труда. Они стали участниками пленарного заседания, присутствовали на отраслевых сессиях, посвященных применению бережливых технологий в различных отраслях. Специалисты погрузились в современные подходы повышения выработки на мастер-классах и тренингах. На тренинге «Кайдзен-сессии: от идеи к результату» разобрали пошаговый алгоритм повышения эффективности — от выбора цели и сборки команды до внедрения изменений и их стандартизации.