В форуме по производительности труда участвовала делегация Томской области

Делегация Томской области приняла участие в VII федеральном форуме «Производительность 360». Событие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Форум собрал более двух тысяч представителей власти, общественных объединений и предприятий, экспертов в сфере бережливого производства, участников федерального проекта «Производительность труда». В составе делегации Томской области были представители облдепартамента экономики, регионального центра компетенций (РЦК), эксперты в сфере производительности труда. Они стали участниками пленарного заседания, присутствовали на отраслевых сессиях, посвященных применению бережливых технологий в различных отраслях. Специалисты погрузились в современные подходы повышения выработки на мастер-классах и тренингах. На тренинге «Кайдзен-сессии: от идеи к результату» разобрали пошаговый алгоритм повышения эффективности — от выбора цели и сборки команды до внедрения изменений и их стандартизации.
Напомним, что 78 предприятий Томской области являются участниками проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Из них 70 реализовали пилотные проекты по повышению производительности труда при поддержке РЦК и Федерального центра компетенций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.