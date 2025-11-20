В России приблизились к пониманию, почему материи больше, чем антиматерии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Петербургского Института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, входящего в НИЦ «Курчатовский институт», первыми в мире обнаружили, как магнитное поле ядра радия влияет на целую молекулу — фторид радия. Открытие поможет объяснить, почему в мире больше материи, чем антиматерии, сообщила пресс-служба ПИЯФ.
«Российские физики в составе международной группы впервые “заглянули” внутрь ядра радия, находящегося в составе молекулы фторида радия. Новая работа открывает путь к поиску фундаментальных эффектов, не описываемых Стандартной моделью (которая описывает и классифицирует все известные элементарные частицы — прим. ТАСС)» — говорится в сообщении.
Стандартная модель физики описывает почти все явления в мире элементарных частиц, но не может объяснить, почему во Вселенной материи больше, чем антиматерии. Ученые полагают, что это происходит из-за нарушения фундаментальных симметрий, то есть свойств физических законов, которые остаются неизменными, например, во времени и пространстве. Чтобы лучше понять эти нарушения, нужно проводить сверхточные эксперименты с атомами и молекулами и смотреть, как они влияют друг на друга.
Ученые ПИЯФ впервые показали, что в молекуле фторида радия электроны «чувствуют» не только само ядро радия, но и то, как внутри него распределено магнитное поле. Раньше это было невозможно из-за «чрезвычайной сложности расчетов и измерений».
«Эта работа — важный шаг к еще более чувствительным экспериментам, в которых мы будем целенаправленно искать проявления Новой физики (отличной от физики Стандартной модели — прим. ТАСС) и нарушения симметрий» — приводятся в сообщении слова научного сотрудника ПИЯФ, доцента СПбГУ Леонида Скрипникова.