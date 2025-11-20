В России приблизились к пониманию, почему материи больше, чем антиматерии

Стандартная модель физики описывает почти все явления в мире элементарных частиц, но не может объяснить, почему во Вселенной материи больше, чем антиматерии. Ученые полагают, что это происходит из-за нарушения фундаментальных симметрий, то есть свойств физических законов, которые остаются неизменными, например, во времени и пространстве. Чтобы лучше понять эти нарушения, нужно проводить сверхточные эксперименты с атомами и молекулами и смотреть, как они влияют друг на друга.