Омское УФАС уличило оператора связи в нарушении закона о рекламе

На действия оператора пожаловалась омичка, которой надоело читать сообщения о том, как «быстро и просто получить нужную сумму», рекламирующие услуги одной из микрокредитных компаний. Специалисты УФАС провели проверку и выяснили, что оператор сотовой связи действительно нарушил закон.