Омское УФАС уличило оператора связи в нарушении закона о рекламе

Омское УФАС уличило одного из крупных операторов сотовой связи в нарушении закона о рекламе. Он без согласия абонента высылала ему рекламные рассылки, а сами сообщения не соответствовали обязательным требованиям к рекламе финансовых услуг.
На действия оператора пожаловалась омичка, которой надоело читать сообщения о том, как «быстро и просто получить нужную сумму», рекламирующие услуги одной из микрокредитных компаний. Специалисты УФАС провели проверку и выяснили, что оператор сотовой связи действительно нарушил закон.
«Оператору не удалось доказать, что на момент распространения рекламы он располагал предварительным согласием абонента на получение рекламных сообщений», — рассказали в УФАС.
Кроме того, вопросы возникли и к содержанию самих рекламных сообщений. В итоге УФАС признал рекламу ненадлежащей и нарушающей закон.
Предписание оператору не выдавалось, так как он добровольно исключил омичку из рекламных рассылок.