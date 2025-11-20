Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025 года коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей Иркутска, ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Ленская, 6, Трудовая, 73, — уточняет оператор.
Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся весь день, поэтому стоит подготовиться к этому заранее. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 21 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
