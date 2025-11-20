Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025 года коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей Иркутска, ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Ленская, 6, Трудовая, 73, — уточняет оператор.

Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся весь день, поэтому стоит подготовиться к этому заранее. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 21 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на доме по улице Мира, 62 после капитального ремонта фасада вновь установили мемориальное панно в честь Героя Советского Союза Василия Жукова.