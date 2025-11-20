В Ростовской области ученые вырастили ячмень в «марсианской почве»

Ученые Ростовской области провели уникальный эксперимент, отправив на орбиту специально созданное сообщество микроорганизмов. Детали рассказали в ЮФУ, передает «Городской репортер».
Десять видов бактерий и грибов 30 дней находились в космосе, на борту аппарата «Бион-М» № 2. Микроорганизмы успешно перенесли экстремальные условия орбиты, включая невесомость и радиацию, превышающую земную в 200 раз.
В итоге все образцы сохранили жизнеспособность, но у части культур все же наблюдалось незначительное замедление роста.
Одновременно в университетской лаборатории провели эксперимент с таким же составом микроорганизмов, их внесли в искусственный грунт, имитирующий марсианскую почву. Через два месяца в обработанной земле появились первые всходы ячменя.
Разработанная технология обладает большим потенциалом. Она может применяться для восстановления поврежденных и загрязненных земель на Земле. Также метод открывает перспективы для создания устойчивых экосистем при освоении других планет.
В публикации сказано, что после космического эксперимента микроорганизмы оправили в Москву для проведения дополнительных исследований.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.