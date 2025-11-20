Завотделением больницы в Витебске получил 3,5 года и стократный штраф за взятки

Суд признал медработника виновным в получении взяток и принятие незаконных вознаграждений, в том числе повторно (ч.1 и ч.2 ст. 430, ч.1 и ч.2 ст. 433 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил по совокупности преступлений к 3,5 года заключения и штрафу 500 базовых величин (21 тысяча белорусских рублей в ноябре 2025-го), в сто раз превысившим размер взяток. Также он лишен права занимать организационно-распорядительные должности на 5 лет.