В России вырастили ячмень на имитации марсианской почвы

В рамках исследования, которое является частью стратегического технологического проекта ЮФУ «Технологии биоинженерии почв», ученые использовали консорциум микроорганизмов, побывавших в космосе на борту аппарата «Бион-М» № 2. Одновременно в лаборатории университета был проведен эксперимент с обработкой имитации марсианского грунта этим же консорциумом.
«Отправив аналогичный консорциум в полет на орбиту, мы сможем выяснить, как эти микроорганизмы переживают космические полеты, что позволит нам приблизиться к мечте о садах на поверхности Марса», — отметила доктор биологических наук, заведующая лабораторией «Молекулярная генетика микробных консорциумов» АБиМ ЮФУ Евгения Празднова.
Разработка направлена не только на освоение других планет, но и на восстановление загрязненных территорий и плодородного слоя почвы после природных катастроф, таких как пожары. Работа выполняется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».