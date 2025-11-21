Ричмонд
В России вырастили ячмень на имитации марсианской почвы

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) впервые вырастили ячмень в грунте, имитирующем марсианскую почву. Эксперимент был проведен с использованием реголита из пустыни Мохаве, который по своим свойствам близок к красному песку, покрывающему поверхность Марса, сообщила пресс-служба вуза.

Источник: Unsplash

В рамках исследования, которое является частью стратегического технологического проекта ЮФУ «Технологии биоинженерии почв», ученые использовали консорциум микроорганизмов, побывавших в космосе на борту аппарата «Бион-М» № 2. Одновременно в лаборатории университета был проведен эксперимент с обработкой имитации марсианского грунта этим же консорциумом.

«Отправив аналогичный консорциум в полет на орбиту, мы сможем выяснить, как эти микроорганизмы переживают космические полеты, что позволит нам приблизиться к мечте о садах на поверхности Марса», — отметила доктор биологических наук, заведующая лабораторией «Молекулярная генетика микробных консорциумов» АБиМ ЮФУ Евгения Празднова.

Разработка направлена не только на освоение других планет, но и на восстановление загрязненных территорий и плодородного слоя почвы после природных катастроф, таких как пожары. Работа выполняется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».