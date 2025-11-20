В России впервые систематизировали soft-скиллы современных врачей

«Почти два года работы, множество дебатов и обсуждений. Такого опыта еще не было, и дело не только в количестве участников, но и в том, что в данном руководстве мы замахнулись на систематизацию надпрофессиональных компетенций врача. Более того, впервые был собран успешный опыт формирования этих компетенций, описаны образовательные технологии и содержание обучения», — сказала куратор проекта, руководитель центра надпрофессиональных компетенций СибГМУ Елена Чибир.