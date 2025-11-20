В России впервые систематизировали soft-скиллы современных врачей

ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Первое в России руководство по формированию надпрофессиональных компетенций врача выпустили в виде книги. В ней обобщен успешный опыт ведущих медицинских вузов и научных центров страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), который инициировал идею.
«Почти два года работы, множество дебатов и обсуждений. Такого опыта еще не было, и дело не только в количестве участников, но и в том, что в данном руководстве мы замахнулись на систематизацию надпрофессиональных компетенций врача. Более того, впервые был собран успешный опыт формирования этих компетенций, описаны образовательные технологии и содержание обучения», — сказала куратор проекта, руководитель центра надпрофессиональных компетенций СибГМУ Елена Чибир.
В издании систематизированы образовательные практики по развитию гибких навыков врача XXI века, представлены методики их диагностики и формирования. Особенное внимание уделено практическим аспектам внедрения компетентностного подхода в медицинском образовании. Разработка руководства стала логическим продолжением системной работы СибГМУ по трансформации медицинского образования в рамках программы развития «Приоритет-2030».
«Особенностью издания стал его интерактивный формат. С помощью QR-кодов читатели могут напрямую перейти к образовательным программам, содержащим элементы формирования надпрофессиональных компетенций, а также на страницы проектов и целевых подразделений», — отметили в вузе.
Коллективными соавторами руководства выступили специалисты из Уральского государственного медицинского университета, Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, Башкирского государственного медицинского университета, Кубанского государственного медицинского университета, Приволжского исследовательского медицинского университета и Тюменского государственного медицинского университета.