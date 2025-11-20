Эксперт Рязанцев: можно не найти новых фрагментов пролетевшего над РФ метеорита

«У нас найден один фрагмент, который, как вы знаете, упал на крышу дома. От места свечения до места падения конкретного образца 550 км, то есть расстояние огромное. Особенность траектории полета — метеорит летел очень долго и, соответственно, получился очень растянутый эллипс, плюс наш метеорит упал на сложные для поиска [территории]. И вообще, велика вероятность, что больше найдено образцов не будет», — сказал он.