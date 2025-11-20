Эксперт Рязанцев: можно не найти новых фрагментов пролетевшего над РФ метеорита

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Найден только один фрагмент метеорита, выпавшего после пролета над Тверской и Новгородской областями яркого болида 27 октября, и велика вероятность, что других найдено не будет. Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Константин Рязанцев.
«У нас найден один фрагмент, который, как вы знаете, упал на крышу дома. От места свечения до места падения конкретного образца 550 км, то есть расстояние огромное. Особенность траектории полета — метеорит летел очень долго и, соответственно, получился очень растянутый эллипс, плюс наш метеорит упал на сложные для поиска [территории]. И вообще, велика вероятность, что больше найдено образцов не будет», — сказал он.
Рязанцев отметил, что поиски продолжатся весной.